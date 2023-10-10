Артемий Лебедев стал директором по дизайну «ВКонтакте»

В пресс-службе компании отметили, что в задачи дизайнера войдут управление дизайном продуктов соцсети, формирование принципов и подходов к работе над пользовательскими интерфейсами, а также разработка общего видения дизайна платформы.

«Артемий Лебедев стал членом команды «ВКонтакте» чтобы улучшить опыт использования продуктов соцсети и сделать их доступнее для пользователей», - говорится в сообщении.

Ранее Лебедев заявил, что встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и попросил у него прощения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

