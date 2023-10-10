Артемий Лебедев стал директором по дизайну «ВКонтакте»
Социальная сеть «ВКонтакте» назначила Артемия Лебедева директором по дизайну.
В пресс-службе компании отметили, что в задачи дизайнера войдут управление дизайном продуктов соцсети, формирование принципов и подходов к работе над пользовательскими интерфейсами, а также разработка общего видения дизайна платформы.
«Артемий Лебедев стал членом команды «ВКонтакте» чтобы улучшить опыт использования продуктов соцсети и сделать их доступнее для пользователей», - говорится в сообщении.
Ранее Лебедев заявил, что встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и попросил у него прощения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минздраве сообщили, что ИИ в здравоохранении внедряют 70 регионов РФ
- Володин посоветовал релокантам не возвращаться в Россию
- Минобороны: ВС РФ нанесли удары по ВСУ в районе Работино и Вербового
- Госдума приняла закон о снижении НДС на детские товары
- Победитель «Евровидения» подал в суд на предследовавшую его фанатку
- Умер создатель Duty Free Чак Фини
- Большинство россиян считают COVID неопасным и не хотят возвращения ограничений
- В ООН призвали ХАМАС освободить всех заложников
- На северо-западе Аргентины произошло землетрясение магнитудой 6
- Sky News: УЕФА отменила допуск сборных РФ среди футболистов до 17 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru