Артемий Лебедев призвал российские власти лучше «дрессировать граждан»
13 декабря 202413:27
России следовало бы строже следить за соблюдением законов на подобие того, как это делают в США, заявил российский дизайнер, предприниматель и блогер Артемий Лебедев в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, американские власти более серьезно относятся к различного рода правонарушениям.
«Если бы так нас дрессировали, как американцы дрессируют своих граждан», - добавил Лебедев.
Ранее стало известно, что высказывания Лебедева в адрес Екатерины Мизулиной изучат эксперты, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru