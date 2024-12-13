Артемий Лебедев призвал российские власти лучше «дрессировать граждан»

России следовало бы строже следить за соблюдением законов на подобие того, как это делают в США, заявил российский дизайнер, предприниматель и блогер Артемий Лебедев в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Мизулина отказалась принимать извинения Лебедева

По его словам, американские власти более серьезно относятся к различного рода правонарушениям.

«Если бы так нас дрессировали, как американцы дрессируют своих граждан», - добавил Лебедев.

Ранее стало известно, что высказывания Лебедева в адрес Екатерины Мизулиной изучат эксперты, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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