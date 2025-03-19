Артемий Лебедев признался в неприязни к журналистам
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев признался, что не любит журналистов за их непрофессионализм. Об этом он заявил в доступном в социальной сети «ВКонтакте» выпуске шоу «Ответошная».
По мнению Лебедева, многие сотрудники СМИ — безграмотные и не понимают, о чем пишут. «Хороших журналистов вообще в мире очень мало, их можно пересчитать по пальцам нескольких рук», — подчеркнул он.
Лебедев также отметил, что многим журналистам платят гонорар не за содержание материала, а за определенный объем текста.
Аналогичные претензии Лебедев высказал и в адрес блогеров. В заключение он заявил, что журналисты и блогеры должны воспринимать его критику как нечто заслуженное и почетное.
Ранее суд в Москве оштрафовал Лебедева за публичное осквернение религиозных символов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru