Артемий Лебедев признался в неприязни к журналистам

По мнению Лебедева, многие сотрудники СМИ — безграмотные и не понимают, о чем пишут. «Хороших журналистов вообще в мире очень мало, их можно пересчитать по пальцам нескольких рук», — подчеркнул он.

Лебедев также отметил, что многим журналистам платят гонорар не за содержание материала, а за определенный объем текста.

Аналогичные претензии Лебедев высказал и в адрес блогеров. В заключение он заявил, что журналисты и блогеры должны воспринимать его критику как нечто заслуженное и почетное.

Ранее суд в Москве оштрафовал Лебедева за публичное осквернение религиозных символов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

