В Суздале потребовали проверить Лебедева на пропаганду ЛГБТ
Жители Суздаля обратились в прокуратуру с просьбой проверить блогера и дизайнера Артемия Лебедева на пропаганду ЛГБТ (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).
Причиной возмущения стал логотип города, разработанный студией Лебедева, на котором изображен голубой сокол. По мнению заявителей, его можно интерпретировать как символику, связанную с ЛГБТ.
Одна из заявительниц Анна Ильина заявила, что создание нового логотипа не было согласовано с местными жителями и назвала работу «не имеющей отношения к геральдике».
По ее словам, образ сокола воспринимается как личная интерпретация дизайнера, что лишает Суздаль исторической идентичности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru