В Суздале потребовали проверить Лебедева на пропаганду ЛГБТ

Одна из заявительниц Анна Ильина заявила, что создание нового логотипа не было согласовано с местными жителями и назвала работу «не имеющей отношения к геральдике».

По ее словам, образ сокола воспринимается как личная интерпретация дизайнера, что лишает Суздаль исторической идентичности, передает «Радиоточка НСН».

