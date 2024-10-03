Артемий Лебедев назвал правдивой советскую пропаганду о США
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев предрек значительное ухудшение условий жизни в США в ближайшем будущем. Об этом он заявил в размещенном в соцсети «ВКонтакте» выпуске обзора новостей.
По его словам, Америка с точки зрения условий жизни и уровня безопасности постепенно становится такой, какой ее представляли в 1980-е годы в Советском Союзе. По мнению Лебедева, скоро инфраструктурные объекты Нью-Йорка будут пестрить граффити, а улицы мегаполиса наводнят многочисленные бездомные.
«В общем, вся картина советской пропаганды о том, как невесело жить в Америке, снова становится настоящей», — резюмировал блогер.
Ранее Лебедев заявил, что американцы отличаются от россиян фантастической предприимчивостью.
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