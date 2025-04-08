Артем Михалков назначен генпродюсером студии 1-2-3 Production

Режиссер Артем Михалков стал генеральным продюсером студии 1-2-3 Production, принадлежащей холдингу «Газпром-Медиа». Об этом сообщила замгендиректора организации, директор телеканала ТНТ Тина Канделаки на пресс-конференции.

Новый генпродюсер будет отвечать за креативное руководство студией. Сын режиссера Никиты Михалкова возьмет на себя полный цикл творческого управления, включая генерацию идей, разработку сценариев, работу с шоураннерами, контроль за качеством проектов.

Целями руководства станет в том числе формирование уникального творческого стиля студии, выбор перспективных коммерческих проектов, развитие партнерских отношений внутри экосистемы холдинга и за его пределами. Особое внимание будет уделяться сотрудничеству 1-2-3 Production с цифровыми платформами PREMIER и Rutube, каналами (ТНТ, ТВ-3, НТВ), дистрибьюторами, международными студиями.

Ранее стало известно, что принадлежащий «Газпром-Медиа» видеохостинг Rutube запустит собственный телеканал.

