Артем Метелев: За пять лет популярность волонтерских проектов среди москвичей выросла втрое

Общественный деятель Артем Метелев предложил создать окружные и районные точки сбора и поддержки людей, которые хотят участвовать в волонтерском движении и делать что-то полезное для города. Об этом он заявил в ходе встречи кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России» с Сергеем Собяниным.

По его словам, в 2016 году в столице было 7% горожан, которые участвовали в движении волонтеров, на сегодняшний день число выросло до 20%.

Метелев отдельно выделил работу волонтеров во время пандемии коронавируса.

Кандидат в депутаты Госдумы привел также результаты исследования фонда «Общественное мнение», согласно которым 31% москвичей задумываются о возможности стать волонтерами.

«Обычно люди объясняют, что не присоединяются к движению из-за возраста или отсутствия свободного времени. Но есть еще третий ответ, не менее важный для людей. Они говорят: «Я не знаю как». Они не понимают, как начать», – рассказал он.

Именно для этого необходимо открывать центры в разных районах города, отметил Метелев.

Сергей Собянин инициативу поддержал и назвал идею «классной».

