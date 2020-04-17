Аршавин выбрал победителя баттла между Уткиным и Соловьевым

Аршавин назвал обоих оппонентов остроумными, талантливыми и образованными людьми, однако Уткин, по мнению футболиста, находится в выигрышной ситуации, передает РИА Новости.



Перепалка между ведущим и комментатором началась из-за заявления Уткина о «предательстве государства», когда в условиях карантина люди, платившие налоги, сидят дома за свой же счет. Соловьев в ответ назвал Уткина больным человеком, после чего они обменялись оскорблениями в соцсетях.

В какой-то момент Уткин вызвал Соловьева на рэп-баттл, однако последний ответил отказом, передает РИА ФАН.



Накануне Соловьев опубликовал ролик в YouTube, в котором намекнул на гомосексуальность Уткина. В частности, он включил в виде запись шуточного поцелуя Уткина с другим спортивным комментатором.

