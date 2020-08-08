В столкновениях в Бейруте пострадали 60 человек

Почти 60 человек получили повреждения различной степени тяжести в ходе столкновений демонстрантов с силовиками в Бейруте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Красный крест в Ливане.

Число погибших от взрыва в порту Бейрута увеличилось до 158 человек

«14 пострадавших были доставлены в ближайшие больницы. 44 человека получают медицинскую помощь на месте», - сказано в Twitter организации.

В Бейруте проходит многотысячный антиправительственный митинг. Люди требуют отставки действующего кабмина и реформ. В ответ на камни и петарды демонстрантов полиция Бейрута применила слезоточивый газ. На месте столкновений у здания парламента в Бейруте действуют машины Красного креста и Гражданской обороны.

Напомним, мощный взрыв в столице Ливaнa прогремел 4 aвгустa. Происшествие произошло в следствии детонaции 2 750 тонн aммиaчной селитры, которaя хрaнилaсь в порту Бейрутa.

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Фото: twitter.com/nktpnd
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