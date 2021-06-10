Архиепископ РПЦ в Азербайджане скончался от осложнений COVID-19

Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр скончался в четверг 10 июня на фоне заболевания COVID-19. Об этом сообщает сайт епархии РПЦ в Азербайджане.

РИА Новости отмечает, что епископ умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекции. Ушедший в миру носил имя Александр Геннадьевич Ищеин. Он родился 13 июня 1952 года в Ярославле, учился в Ленинградском химико-фармацевтическом институте.

Затем он принял монашество и прошел обучение в Московской духовной семинарии. Около 20 лет он был настоятелем Успенского храма Моздока. Отмечается, что Александр изучал историю христианства на Кавказе до назначения в Азербайджан.

Нежелание граждан России делать прививку от коронавируса стало барьером к формированию коллективного иммунитета в стране. Такое мнение ранее в четверг выразил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

