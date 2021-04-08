Археологи нашли в Египте скрытый под песком трехтысячелетний город

В Египте был обнаружен древний город в Луксоре, который был скрыт под песками около трех тысяч лет назад, сообщает портал Ahram Online.

«Многие зарубежные миссии стремились отыскать этот город, но им не удалось. Мы начали наши поиски погребального храма Тутанхамона, потому что в этом районе были найдены храмы Хоремхеба и Эйе», — рассказывает руководитель экспедиции Захи Хавасс.

Как сообщают археологи, на улицах города сохранились дома, высота некоторых стен составляет порядка трех метров. Историки отмечают, что данное археологическое открытие станет вторым по значимости после гробницы фараона Тутанхамона. На данный момент часть объекта все еще находится под песком.

