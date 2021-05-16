Археологи обнаружили новый вид мозазавра в Марокко Марокко

Вид мозозавра из Марокко назвали Pluridens serpentis. На территории страну это уже третий по счету экземпляр древнего ящера. Исследователи предполагают, что мозазавр мог охотиться – об этом свидетельствуют несколько десятков отверстий для нервов на рыле.

Мозазавров называют «родственниками» змей и драконов Комодо. Они были широко представлены в последний миллион лет мелового периода и погибли, как миллионы других видом фауны, из-за падения на Землю гигантского астероида 66 млн лет назад.

Ранее в Германии нашли останки крокодила, которым 150 миллионов лет. Кожа животного была похожей на дельфинью, она не имела чешуи, как у нынешних представителей семейства.

