Археологи обнаружили новый вид мозазавра в Марокко Марокко
Исследователи на территории Марокко обнаружили окаменелость мозазавра. Вымершая морская ящерица составляла около восьми метров в длину, сообщает Science Direct.
Вид мозозавра из Марокко назвали Pluridens serpentis. На территории страну это уже третий по счету экземпляр древнего ящера. Исследователи предполагают, что мозазавр мог охотиться – об этом свидетельствуют несколько десятков отверстий для нервов на рыле.
Мозазавров называют «родственниками» змей и драконов Комодо. Они были широко представлены в последний миллион лет мелового периода и погибли, как миллионы других видом фауны, из-за падения на Землю гигантского астероида 66 млн лет назад.
Ранее в Германии нашли останки крокодила, которым 150 миллионов лет. Кожа животного была похожей на дельфинью, она не имела чешуи, как у нынешних представителей семейства.
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