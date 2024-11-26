Археологи обнаружили многослойное поселение в Новосибирской области
Многослойное поселение нашли археологи на террасе реки Тартас в урочище Таи (Новосибирская область, Венгеровский район). Об этом сообщил портал Om1.ru.
Находка уникальна четкой стратификацией культурных слоев. Это позволяет сделать вывод о непрерывном нахождении человека в данной местности на протяжении тысячелетий.
По словам ученых, из-за частых изменений уровня воды в реке поселение то освобождалось от воды, то затапливалось. Таким образом, из культурных остатков формировался своеобразный «слоеный пирог».
Ранее бронзовый христианский амулет V века нашей эры с изображением царя Соломона, поражающего дьявола копьем, обнаружили археологи в Турции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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