Умер экс-вокалист группы One Direction Лиам Пейн

По предварительным данным, он упал с третьего этажа отеля. Перед гибелью музыкант устроил дебош в своём номере — он кричал, разбил телевизор и ноутбук.

Это сопровождалось употреблением наркотиков. В настоящее время номер музыканта в CasaSur Palermo осматривают правоохранители. Они нашли несколько свёртков с неизвестным порошком.

