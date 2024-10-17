Умер экс-вокалист группы One Direction Лиам Пейн
17 октября 202402:02
В Буэнос-Айресе скончался бывший вокалист группы One Direction Лиам Пейн, сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, он упал с третьего этажа отеля. Перед гибелью музыкант устроил дебош в своём номере — он кричал, разбил телевизор и ноутбук.
Это сопровождалось употреблением наркотиков. В настоящее время номер музыканта в CasaSur Palermo осматривают правоохранители. Они нашли несколько свёртков с неизвестным порошком.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru