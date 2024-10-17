Умер экс-вокалист группы One Direction Лиам Пейн

В Буэнос-Айресе скончался бывший вокалист группы One Direction Лиам Пейн, сообщает Telegram-канал Mash.

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По предварительным данным, он упал с третьего этажа отеля. Перед гибелью музыкант устроил дебош в своём номере — он кричал, разбил телевизор и ноутбук.

Это сопровождалось употреблением наркотиков. В настоящее время номер музыканта в CasaSur Palermo осматривают правоохранители. Они нашли несколько свёртков с неизвестным порошком.

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