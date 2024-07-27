Арестованный по делу экс-чиновника Булгакова Михайленко владел фирмой по производству свинины

Александр Михайленко, который был арестован по делу бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова о коррупции, владел компанией по производству свинины. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что, по данным следствия, именно этим видом мяса заменяли говядину в сухпайках военнослужащих.

По информации системы «БИР-Аналитик», Михайленко является учредителем нескольких организаций, в том числе животноводческой компании «Торговый дом "Ясени"», расположенной в Краснодаре. К тому же он учредил столичное предприятие «Динго-металл», которое занимается торговлей металлоконструкций. Известно, что, по решению арбитражного суда Москвы, в июне 2024 года эту организацию объявили банкротом.