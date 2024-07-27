Арестованный по делу экс-чиновника Булгакова Михайленко владел фирмой по производству свинины

Александр Михайленко, который был арестован по делу бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова о коррупции, владел компанией по производству свинины. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что, по данным следствия, именно этим видом мяса заменяли говядину в сухпайках военнослужащих.

По информации системы «БИР-Аналитик», Михайленко является учредителем нескольких организаций, в том числе животноводческой компании «Торговый дом "Ясени"», расположенной в Краснодаре. К тому же он учредил столичное предприятие «Динго-металл», которое занимается торговлей металлоконструкций. Известно, что, по решению арбитражного суда Москвы, в июне 2024 года эту организацию объявили банкротом.

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Сообщалось, что Михайленко также является учредителем и владельцем доли в 50% уставного капитала в компании по производству мясных консервов «КонсервПакЛам». При этом вторая по размеру доля в ней принадлежит однофамилице арестованного — Полине Михайленко. Эта организация также фигурирует в уголовном деле экс-замминистра обороны Булгакова.

Бывшего заместителя министра обороны, генерала Дмитрия Булгакова задержали 26 июля по уголовному делу о коррупции. Его отправили в московское СИЗО «Бутырка». По данным РИА Новости, он лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат» и использовал служебное положение. В связи с созданной им схемой в российские войска поставлялись дорогие некачественные пайки. При этом трое фигурантов дела Булгакова, в том числе гендиректор «Грязинского пищевого комбината» Михайленков, были арестованы еще в апреле.

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ФОТО: ТАСС / Алексей Ерешко
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