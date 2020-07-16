Арестованный Фургал не одобрил акции в свою поддержку в Хабаровске

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал благодарен жителям региона за его поддержку, однако не одобряет массовые несанкционированные выступления по этому поводу. Такую позицию арестованного озвучил адвокат Борис Кожемякин. Он отметил, что Фургал в суде призвал всех не выходить за рамки закона, передает РИА Новости.

Ранее мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что на организаторах акций в поддержку Фургала лежит двойная ответственность. Он также похвалил жителей краевого центра за благоразумие и выразил благодарность силовым структурам «за их корректное и ответственное отношение» к согражданам.

Ранее сегодня Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте Сергея Фургала, отклонив ходатайство адвокатов об изменении ему меры пресечения. По данным Следственного комитета, глава региона может быть причастен к организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Фургал своей вины не признаёт.

