Арестованных за избиение мужчины в столичном метро поместили в карцер

По словам Меркачевой, правозащитники посетили нападавших в четверг. Она отметила, что все трое раскаиваются в содеянном, а один из арестованных предложил выплату компенсации пострадавшему.

Ранее сообщалось, что трое приезжих из Дагестана обижали в метро женщин и жестко избили мужчину, заступившегося за девушку, а при задержании угрожали полицейским ножом



