Арестованных за избиение мужчины в столичном метро поместили в карцер

Троих арестованных за избиение мужчины в столичном метро поместили в карцер СИЗО. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на члена ОНК Москвы Еву Меркачеву.

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По словам Меркачевой, правозащитники посетили нападавших в четверг. Она отметила, что все трое раскаиваются в содеянном, а один из арестованных предложил выплату компенсации пострадавшему.

Ранее сообщалось, что трое приезжих из Дагестана обижали в метро женщин и жестко избили мужчину, заступившегося за девушку, а при задержании угрожали полицейским ножом


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ФОТО: pixabay.com
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