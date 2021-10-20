Арестованного ректора Шанинки Зуева увезли в больницу с гипертоническим кризом

Ранее Тверской суд Москвы отправил Зуева под домашний арест до 7 декабря по делу о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой.

«Серёжу сегодня ночью увезли в больницу с очередным гипертоническим кризом, пока все, что могу сказать», - написала Елизавета Фокина на своей странице в Facebook.

В МВД ранее сообщили, что Зуев подозревается хищении денежных средств «Фонда новых форм развития образования» на сумму более 21 млн рублей. Он отрицает все выдвинутые ему обвинения.

