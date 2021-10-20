Арестованного ректора Шанинки Зуева увезли в больницу с гипертоническим кризом
Отправленный под домашний арест ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) в ночь с 19 на 20 октября был госпитализирован из-за гипертонического криза. Об этом сообщила его жена.
Ранее Тверской суд Москвы отправил Зуева под домашний арест до 7 декабря по делу о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой.
«Серёжу сегодня ночью увезли в больницу с очередным гипертоническим кризом, пока все, что могу сказать», - написала Елизавета Фокина на своей странице в Facebook.
В МВД ранее сообщили, что Зуев подозревается хищении денежных средств «Фонда новых форм развития образования» на сумму более 21 млн рублей. Он отрицает все выдвинутые ему обвинения.
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