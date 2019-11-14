Арестованного главу ростовской ФСИН уличили в нарушении секретного документооборота

Арестованного руководителя Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области Муслима Даххаева обвиняют в нарушении секретного документооборота. Об этом сообщил ТАСС адвокат Александр Заманский. Он назвал слишком громким официально объявленное обвинение «разглашение гостайны».

Как отмечает Москва 24, фактически речь идёт о несоблюдении режима секретного документооборота внутри организации. Даххаев и его заместители были задержаны накануне.