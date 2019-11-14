Арестованного главу ростовской ФСИН уличили в нарушении секретного документооборота

14 ноября 201919:01

Арестованного руководителя Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области Муслима Даххаева обвиняют в нарушении секретного документооборота. Об этом сообщил ТАСС адвокат Александр Заманский. Он назвал слишком громким официально объявленное обвинение «разглашение гостайны».

Как отмечает Москва 24, фактически речь идёт о несоблюдении режима секретного документооборота внутри организации. Даххаев и его заместители были задержаны накануне.

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Сегодня один из районных судов Ростова-на-Дону принял решение отправить его в следственный изолятор на два месяца на время следствия. Заседание суда прошло в закрытом режиме.

Муслим Даххаев занял должность руководителя ФСИН по Ростовской области в августе 2017 года. Ранее он возглавлял управление ведомства по Дагестану.

Предшественник Даххаева в ростовском Управлении ФСИН Сергей Смирнов был арестован по обвинению в коррупции.

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Фото: 61.fsin.su
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