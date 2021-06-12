Роскосмос принял технический проект комплекса с ракетами «Ангара» для пуска с Восточного

Роскосмос и министерство обороны России приняли технический проект космического ракетного комплекса (КРК) «Амур» с ракетами-носителями тяжелого класса «Ангара-А5» и «Ангара-А5М», пуски которых будут осуществляться с космодрома Восточный. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя пресс-службы госкорпорации.

«В рамках технического проекта Центром Хруничева разработан технический облик КРК "Амур", приняты основные принципиальные решения, в том числе конструктивные, схемные, технологические, позволяющие обеспечить достижение заданных в тактико-техническом задании характеристик», — рассказали в Роскосмосе.

Кроме того, представитель госкорпорации сообщил, что технический проект РКК позволяет перейти к разработке рабочей конструкторской документации (РКД), которую специалисты вели одновременно с проектированием, и изготовлению опытных образцов.

В рамках летных испытаний ракеты «Ангара» на Восточном запланированы три пуска. В 2023 году будет запущена «Ангара-А5», в 2024 и 2025 годах состоятся пуски с помощью модернизированной «Ангары-А5М» с улучшенными энергомассовыми характеристиками.

