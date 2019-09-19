Арестован экс-глава департамента Минкультуры по делу о крупном мошенничестве

Басманный суд Москвы принял решение об аресте бывшего руководителя департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РФ Владимира Цветнова. Его обвиняют в мошенничестве на 20 миллионов рублей, передает ТАСС.

Как уточняет Москва 24, Цветнов отправлен в следственный изолятор до 12 ноября. В скором времени суд рассмотрит такие же запросы следствия о аресте других фигурантов дела, в том числе заместителя главы департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова.

По сообщению РЕН ТВ, чиновников, а также двух бизнесменов задержали сегодня по делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Всем уже предъявлены обвинения.

Как напоминают «Известия», 12 августа Московский городской суд изменил меру пресечения бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову. Его перевели из СИЗО под домашний арест в рамках второго уголовного дела об организация преступного сообщества и мошенничестве.

Перед этим Преображенский суд столицы принял сторону защиты, просившей об условно-досрочном освобождении Пирумова по первому, так называемому, «делу реставраторов». Речь идёт о хищениях более 100 миллионов рублей, выделенных на восстановление объектов культуры. В 2017 году экс-замминистра осудили на полтора года колонии общего режима. В декабре 2018 года Мосгорсуд увеличил срок до трех лет и размер штрафа с 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

