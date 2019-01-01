Общество

Следствие просит продлить арест Абызова

17 мая17:40

Продлить арест экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова просил Следственный комитет России, сообщает АГН Москва. Об этом заявила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царёва.

По её словам, в суд поступило ходатайство о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля. Отмечается, что срок действующей меры истекает 25 мая. Аналогичного продления ареста следствие просит и для остальных фигурантов уголовного дела.

Адвокат рассказал, кто пытался похитить деньги Абызова

Напомним, Михаил Абызов был арестован решением суда 27 марта по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества. По версии следствия, он похитил четыре миллиарда рублей в период 2011-2014 годов у Сибирской энергетической компании и компании «Региональные электрические сети». Украденные средства были выведены за границу. Сам Абызов вину отрицает. 

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ФОТО: РИА Новости/ Сергей Мамонтов
ТЕГИ:Михаил АбызовАрест

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