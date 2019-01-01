Следствие просит продлить арест Абызова

Продлить арест экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова просил Следственный комитет России, сообщает АГН Москва. Об этом заявила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царёва.

По её словам, в суд поступило ходатайство о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля. Отмечается, что срок действующей меры истекает 25 мая. Аналогичного продления ареста следствие просит и для остальных фигурантов уголовного дела.