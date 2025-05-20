Арестованному мэру Новочеркасска предъявили обвинение

Предъявлено обвинение арестованному 15 мая Новочеркасска Юрию Лысенко. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщило РИА Новости.

Мэр гарнизона подводников Видяево под Мурманском арестован по делу о взятке

Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Лысенко был задержан 13 мая. Изначально его подозревали в передаче взятки в размере 20 млн рублей, однако впоследствии стало известно, что градоначальник незаконно получил от застройщика свыше восьми млн рублей.

Ранее бывшего сотрудника Минобороны России Андрея Чекмазова признали виновным в получении взяток на сумму более 16 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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