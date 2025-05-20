Арестованному мэру Новочеркасска предъявили обвинение
Предъявлено обвинение арестованному 15 мая Новочеркасска Юрию Лысенко. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщило РИА Новости.
Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Лысенко был задержан 13 мая. Изначально его подозревали в передаче взятки в размере 20 млн рублей, однако впоследствии стало известно, что градоначальник незаконно получил от застройщика свыше восьми млн рублей.
Ранее бывшего сотрудника Минобороны России Андрея Чекмазова признали виновным в получении взяток на сумму более 16 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru