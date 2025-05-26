Арендодателям указали на важный нюанс при сдаче квартиры

Ответственность за шум, который устраивают арендаторы, будет нести хозяин квартиры. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

В Госдуме предложили письменно согласовывать с соседями сдачу квартиры в аренду

По его словам, соответствующие нормы закона касаются также мусора и незаконной перепланировки.

«Штраф составляет от двух до пяти тысяч рублей», — уточнил эксперт.

Бондарь добавил, что если арендатор проживает в квартире более 90 дней, то тогда будет необходима регистрация по месту жительства. В противном случае оштрафуют и хозяина, и того, кто снимает жильё.

Ранее аналитический центр «Домклик» выяснил, что больше всего заработать на краткосрочной аренде жилья можно в Санкт-Петербурге, сообщает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Кухмарь Кирилл
ТЕГИ:АрендаКвартираЖилье

Горячие новости

Все новости

партнеры