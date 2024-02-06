Аренда квартир в Москве в 2023 году подорожала на 36%
Средняя цена аренды московской квартиры в январе 2024 года составила 99 тысяч рублей в месяц, сообщает Forbes со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс Аренда».
Уточняется, что это на 36% больше, чем годом ранее. По мнению руководителя сервиса Романа Жукова, причиной роста стали сокращение предложения, повышение ключевой ставки Центробанка и возвращение многих релокантов.
В частности, самые высокие арендные ставки в Тверском районе Москвы - 157 000 рублей (+112%). В ТОП-5 также вошли Пресненский район (122 000 рублей, +75%), Преображенский район (70 000 рублей, +56%), Марьина Роща (80 200 рублей, +55%) и Раменки (79 300 рублей, +48%).
Отмечается, что больше всего подорожала аренда четырёхкомнатных квартир - до 350 000 рублей. При этом чаще всего сдают двух- и однокомнатные квартиры.
Ранее аналитики «Тинькофф Журнала» заявили, что для покупки однокомнатной квартиры в России потребуется работать более пяти лет и получить минимум 70 зарплат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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