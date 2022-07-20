Суд признал «Открытие Холдинг» банкротом
Столичный Арбитражный суд признал компанию «Открытие Холдинг», бывшего основного акционера банка «Открытие», банкротом. Об этом сообщает РИА Новости.
«Признать... несостоятельным должником, открыть конкурсное производство сроком на 6 месяцев», — говорится в решении суда.
Конкурсным управляющим на следующую процедуру банкротства назначена Мария Булатова, нынешний временный управляющий АО «Открытие Холдинг». Отчет Булатовой назначили на 23 января.
В ноябре суд по заявлению холдинга ввел в его отношении начальную процедуру банкротства – наблюдение. Основные кредиторы компании – банки «Открытие» и «Траст» с требованиями на 292,5 и 289,3 млрд рублей соответственно, представители владельцев облигаций «Вега-Инвест» (262,1 млрд) и «АО НРД» (56,6 млрд), а также банк ВТБ (13,6 млрд).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+5 685 / сут.
Умерли
382 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 317 / сут.
- Путин возглавит набсовет нового российского движения детей и молодежи
- Лавров: США не дадут Украине вести переговоры с Россией
- В ЦБ предложили новый вариант подачи заявлений на кредитные каникулы
- СМИ: Турция намерена отказаться от доллара при расчетах за газ с Россией
- На северо-западе Китая выявлен случай заражения бубонной чумой
- Суд признал «Открытие Холдинг» банкротом
- В Госдуме отказались приравнять апартаменты к жилью
- СМИ: Бренд детских товаров Mothercare может уйти из России
- Роспотребнадзор: Опасность «кентавра» определят в ближайшие недели
- В Подольске пять человек отравились неизвестным веществом, трое погибли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru