Суд признал «Открытие Холдинг» банкротом

Столичный Арбитражный суд признал компанию «Открытие Холдинг», бывшего основного акционера банка «Открытие», банкротом. Об этом сообщает РИА Новости.

В Центробанке оценят слияние группы ВТБ и «Открытие Холдинг»

«Признать... несостоятельным должником, открыть конкурсное производство сроком на 6 месяцев», — говорится в решении суда.

Конкурсным управляющим на следующую процедуру банкротства назначена Мария Булатова, нынешний временный управляющий АО «Открытие Холдинг». Отчет Булатовой назначили на 23 января.

В ноябре суд по заявлению холдинга ввел в его отношении начальную процедуру банкротства – наблюдение. Основные кредиторы компании – банки «Открытие» и «Траст» с требованиями на 292,5 и 289,3 млрд рублей соответственно, представители владельцев облигаций «Вега-Инвест» (262,1 млрд) и «АО НРД» (56,6 млрд), а также банк ВТБ (13,6 млрд).

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БанкротствоБанкикомпания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры