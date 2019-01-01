Арбатова: Дискриминация людей из-за сексуальной ориентации - средневековье
Писательница и общественная деятельница Мария Арбатова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Россиянам могут предоставить выходной день для прохождения диспансеризации
Для прохождения диспансеризации Минтруд предлагает выделить дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год. Сейчас такой выходной предоставляется раз в три года.
Мария Арбатова: «Мне кажется, это очень правильная идея. Еще правильней было бы, если бы потом звонили и проверяли, прошел тот или иной сотрудник диспансеризацию, или нет. Дело в том, что в нашей стране 40-50 лет для мужчин – это смертный возраст, именно из-за того, что люди перерабатывают. Ну и вообще, компаниям выгодней иметь здоровых сотрудников, а стране – здоровое население», - подчеркнула Мария Арбатова в эфире НСН.
Матвиенко рассказала, почему право однополым супругам усыновлять детей опасно
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Мария Арбатова: «Во-первых, существуют результаты исследования, проведенного на Западе, согласно которым дети в гомосексуальных семьях более благополучны. Вот сегодня у нас обнаружили ребенка-маугли рядом с заколотой препаратами мамой, на днях такого же ребенка обнаружили в Питере. У нас целые интернаты детей – инвалидов, которых ни один иностранец не берет. Даже до принятия «Закона Димы Яковлева» брали только тех, кто на плаву и тех, кому ставили липовые диагнозы о задержке развития. А вот дети, которые действительно нуждаются в постоянной заботе, лежащие дети, дети с серьезными нарушениями мозговой деятельности никому не нужны. И дай бог, чтобы их взяли в семьи, не важно, гомосексуальные или гетеросексуальные. И вообще сам принцип выделения человека исходя из его сексуальных предпочтений – пещерный. Давайте мы будем ходит и проверять, у кого какая сексуальная жизнь, и, в зависимости от этого ставить отметки: уважаемый это человек, или нет. В общем, это – какое-то позорнейшее средневековье», - заявила она НСН.
Агента 007 в новом фильме о Джеймсе Бонде сыграет темнокожая актриса
Британская темнокожая актриса Лашана Линч сыграет роль агента 007 в новом фильме о Джеймсе Бонде. На такое решение могла повлиять один из авторов фильма Фиби Уоллер-Бридж, которая известна своими феминистскими взглядами.
Мария Арбатова: «Я не думаю, что автор фильма имеет право решающего голоса в таких вопросах. Американское кино – кино продюсерское, а не авторское. Тем более, когда речь идет о таком коммерческом проекте, как «бондиана». Но это говорит о том, что общество созрело для того, чтобы сменить стереотип. Тем более, что женщины в спецслужбах сегодня находятся на очень высоких позициях. И не только на Западе, но и в Азии. В Индии, в Афганистане, в Пакистане, то есть в странах, где, казалось бы, дискриминация женщин процветает, элитные представители спецслужб – это женщины», - рассказала Мария Арбатова в эфире НСН.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- В Совфеде оценили угрозы Украины «снести» Крымский мост
- На Украине заявили о способности «снести» Крымский мост за минуты
- Москалькова попросила освободить Вышинского под подписку о невыезде
- Алибасов обрушился на своего лечащего врача из-за обвинений в алкоголизме
- Рар: Европа и Россия сваливают друг на друга завершение войны в Донбассе