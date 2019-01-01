Авторские новости

Арбатова: Дискриминация людей из-за сексуальной ориентации - средневековье

15 июля20:00

Писательница и общественная деятельница Мария Арбатова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня. 

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Россиянам могут предоставить выходной день для прохождения диспансеризации

Для прохождения диспансеризации Минтруд предлагает выделить дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год. Сейчас такой выходной предоставляется раз в три года.

Мария Арбатова: «Мне кажется, это очень правильная идея. Еще правильней было бы, если бы потом звонили и проверяли, прошел тот или иной сотрудник диспансеризацию, или нет. Дело в том, что в нашей стране 40-50 лет для мужчин – это смертный возраст, именно из-за того, что люди перерабатывают. Ну и вообще, компаниям выгодней иметь здоровых сотрудников, а стране – здоровое население», - подчеркнула Мария Арбатова в эфире НСН

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Матвиенко рассказала, почему право однополым супругам усыновлять детей опасно

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества. 

Мария Арбатова: «Во-первых, существуют результаты исследования, проведенного на Западе, согласно которым дети в гомосексуальных семьях более благополучны. Вот сегодня у нас обнаружили ребенка-маугли рядом с заколотой препаратами мамой, на днях такого же ребенка обнаружили в Питере. У нас целые интернаты детей – инвалидов, которых ни один иностранец не берет. Даже до принятия «Закона Димы Яковлева» брали только тех, кто на плаву и тех, кому ставили липовые диагнозы о задержке развития. А вот дети, которые действительно нуждаются в постоянной заботе, лежащие дети, дети с серьезными нарушениями мозговой деятельности никому не нужны. И дай бог, чтобы их взяли в семьи, не важно, гомосексуальные или гетеросексуальные. И вообще сам принцип выделения человека исходя из его сексуальных предпочтений – пещерный. Давайте мы будем ходит и проверять, у кого какая сексуальная жизнь, и, в зависимости от этого ставить отметки: уважаемый это человек, или нет. В общем, это – какое-то позорнейшее средневековье», - заявила она НСН

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Агента 007 в новом фильме о Джеймсе Бонде сыграет темнокожая актриса

Британская темнокожая актриса Лашана Линч сыграет роль агента 007 в новом фильме о Джеймсе Бонде. На такое решение могла повлиять один из авторов фильма Фиби Уоллер-Бридж, которая известна своими феминистскими взглядами.

Мария Арбатова: «Я не думаю, что автор фильма имеет право решающего голоса в таких вопросах. Американское кино – кино продюсерское, а не авторское. Тем более, когда речь идет о таком коммерческом проекте, как «бондиана». Но это говорит о том, что общество созрело для того, чтобы сменить стереотип. Тем более, что женщины в спецслужбах сегодня находятся на очень высоких позициях. И не только на Западе, но и в Азии. В Индии, в Афганистане, в Пакистане, то есть в странах, где, казалось бы, дискриминация женщин процветает, элитные представители спецслужб – это женщины», - рассказала Мария Арбатова в эфире НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Мария Арбатова
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