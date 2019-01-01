Арбатова: Дискриминация людей из-за сексуальной ориентации - средневековье

Мария Арбатова: «Во-первых, существуют результаты исследования, проведенного на Западе, согласно которым дети в гомосексуальных семьях более благополучны. Вот сегодня у нас обнаружили ребенка-маугли рядом с заколотой препаратами мамой, на днях такого же ребенка обнаружили в Питере. У нас целые интернаты детей – инвалидов, которых ни один иностранец не берет. Даже до принятия «Закона Димы Яковлева» брали только тех, кто на плаву и тех, кому ставили липовые диагнозы о задержке развития. А вот дети, которые действительно нуждаются в постоянной заботе, лежащие дети, дети с серьезными нарушениями мозговой деятельности никому не нужны. И дай бог, чтобы их взяли в семьи, не важно, гомосексуальные или гетеросексуальные. И вообще сам принцип выделения человека исходя из его сексуальных предпочтений – пещерный. Давайте мы будем ходит и проверять, у кого какая сексуальная жизнь, и, в зависимости от этого ставить отметки: уважаемый это человек, или нет. В общем, это – какое-то позорнейшее средневековье», - заявила она НСН.

