Арашукову отказали в переводе из «Черного дельфина» ближе к семье

Бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, отбывающему пожизненное наказание в колонии «Черный дельфин», отказали в переводе в исправительное учреждение в Мордовии. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на его адвоката Дмитрия Трубникова.

По словам защитника, ходатайство подавалось, чтобы родственникам осужденного было проще его навещать. Адвокат уточнил, что решение об отказе планируется обжаловать.

Пожизненно лишенный свободы экс-сенатор Арашуков получил ещё 10 лет колонии

Ранее стало известно, что по делу о даче взятки Арашуков получил 10 лет колонии. Следствие установило, что он пытался передать шесть миллионов рублей сотруднику колонии за смягчение условий содержания, однако деньги были изъяты, а условия не изменились.

Арашуков был задержан в январе 2019 года во время заседания Совета Федерации. Его обвинили в ряде тяжких преступлений, включая убийства, давление на свидетелей и хищение природного газа на сумму в миллиарды рублей. В конце 2022 года суд приговорил его и его отца Рауля к пожизненному заключению. Сам осужденный вину по делу о взятке не признал, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
