Арашукову отказали в переводе из «Черного дельфина» ближе к семье

Бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, отбывающему пожизненное наказание в колонии «Черный дельфин», отказали в переводе в исправительное учреждение в Мордовии. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на его адвоката Дмитрия Трубникова.

По словам защитника, ходатайство подавалось, чтобы родственникам осужденного было проще его навещать. Адвокат уточнил, что решение об отказе планируется обжаловать.