Арашукова-старшего уволили за прогул и утрату доверия

7 октября 201911:49

Советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков уволен за прогул и утрату доверия, сообщает «Интерфакс». Об этом рассказал генеральный директор компании Вадим Густов, уточнив, что трудовые отношения с Арашуковым были прекращены в начале года.

«Это однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей — прогул и непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является», — сообщил Густов.

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Кроме того, он добавил, что компания оказывает содействие правоохранительным органам, чтобы разобраться в деле Арашуковых. Напомним, Арашукова-старшего задержали в конце января 2019 года, сейчас он находится под стражей. Его подозревают в организации ОПГ и махинациях с хищением газа на сумму в 30 миллиардов рублей. Его сын, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков также был задержан и лишён статуса сенатора. Ему инкриминируют убийство, участие в ОПГ и давление на свидетеля.

Ранее эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал в эфире НСН заявил, что дело Арашукова связано с чистками в Дагестане.


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ФОТО: РИА Новости//Евгений Биятов
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