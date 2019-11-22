Аптеки в России начали продавать лекарства в кредит

В России запущена услуга экспресс-кредитования в аптеках. Как пишет «Коммерсантъ», покупателям будут продавать в кредит лекарства в сети «Самсон-фарма». Отмечается, что эта услуга рассчитана на тех, кому дорогие препараты нужны немедленно, подчёркивает Ura.ru.

Кредит на сумму от трёх до 300 тысяч рублей оформляют под 23% годовых. За счёт этого сервиса сеть рассчитывает нарастить поток клиентов и выручку, подчёркивает телеканал 360.