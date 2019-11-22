Аптеки в России начали продавать лекарства в кредит
В России запущена услуга экспресс-кредитования в аптеках. Как пишет «Коммерсантъ», покупателям будут продавать в кредит лекарства в сети «Самсон-фарма». Отмечается, что эта услуга рассчитана на тех, кому дорогие препараты нужны немедленно, подчёркивает Ura.ru.
Кредит на сумму от трёх до 300 тысяч рублей оформляют под 23% годовых. За счёт этого сервиса сеть рассчитывает нарастить поток клиентов и выручку, подчёркивает телеканал 360.
Ранее НСН писала, что в России снизился спрос на антибактериальные препараты. Такие данные зафиксированы с начала года, сообщает RT, ссылаясь на данные аналитической компании DSM Group.
Отмечается, что с янвaря по сентябрь текущего годa в российских aптекaх было куплено 152,8 млн упaковок aнтибиотиков нa общую сумму 26,4 млрд рублей. Тaкой покaзaтель почти нa 3 миллионa упaковок меньше, чем зa тот же период прошлого годa.
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