Apple вывезла своих российских сотрудников в Киргизию

Большинство сотрудников переехали в Киргизию. Подготовка к переводу сотрудников в эту страну стартовала весной 2022 года. Менее популярными для релокации направлениями стали ОАЭ и столица Великобритании.

Ранее стало известно, что Deutsche Bank перевел в Берлин несколько сотен российских IT-специалистов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

