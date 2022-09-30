Apple вывезла своих российских сотрудников в Киргизию
Компании Apple и Google до конца августа перевели сотрудников из России в Киргизию, Лондон и ОАЭ. Об этом сообщили «Ведомости».
Большинство сотрудников переехали в Киргизию. Подготовка к переводу сотрудников в эту страну стартовала весной 2022 года. Менее популярными для релокации направлениями стали ОАЭ и столица Великобритании.
Ранее стало известно, что Deutsche Bank перевел в Берлин несколько сотен российских IT-специалистов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+38 739 / сут.
Умерли
387 тыс.+109 / сут.
Выздоровели
20,0 млн+57 937 / сут.
- ФАС поручила усилить контроль за ценами на обмундирование и снаряжение
- Apple вывезла своих российских сотрудников в Киргизию
- На фоне СВО квартиры в Москве продаются с 30-40% дисконтом
- Патрушев назвал США основным выгодополучателем от взрывов на «Северных потоках»
- Михалков попросил дать отсрочку от призыва занятым на съемках общественно значимых проектов
- Первый замглавы ВГА Херсонской области погиб в результате обстрела ВСУ
- Глава МИД Эстонии призвал ввести «декларацию лояльности» для россиян при получении гражданства
- Рогов сообщил об ударе ВСУ по гражданским машинам на въезде в освобожденную часть Запорожья
- Политолог: Восстановление ДНР и ЛНР потребует инвестиций на 1 трлн рублей
- Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 10 октября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru