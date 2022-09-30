Apple вывезла своих российских сотрудников в Киргизию

Компании Apple и Google до конца августа перевели сотрудников из России в Киргизию, Лондон и ОАЭ. Об этом сообщили «Ведомости».

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Большинство сотрудников переехали в Киргизию. Подготовка к переводу сотрудников в эту страну стартовала весной 2022 года. Менее популярными для релокации направлениями стали ОАЭ и столица Великобритании.

Ранее стало известно, что Deutsche Bank перевел в Берлин несколько сотен российских IT-специалистов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: pixabay.com/ 3005398
ТЕГИ:ОАЭКиргизияЛондонApple
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