Apple выпустит пять новых iPhone в 2020 году

Ранее эксперт уже анонсировал появление нового смартфона, который заменит более раннюю модель iPhone SE. Его выход ожидается в первой половине 2020 года.

Предстоящей осенью компания должна провести традиционную презентацию, на которой представит четыре смартфона. Так называемый базовый флагман iPhone 12, два других устройства, предположительно, получат названия iPhone 12 Pro и 12 Plus. Но топовая модель линейки обещает носить название iPhone 12 Pro Max.

