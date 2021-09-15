«Технологический потолок». Новинки от Apple не вызвали «ВАУ!»

Мы наблюдаем достижение потолка на рынке технологий, даже Apple не знает, куда двигаться дальше, заявил НСН эксперт по мобильным устройствам компании Wylsacom Media Александр Побыванец. Накануне американская компания на ежегодной сентябрьской презентации представила пользователям смартфон нового поколения. Среди новинок, в частности, iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max.

«В презентации Apple было очень радостно увидеть новый iPad mini шестого поколения, потому что маленьких планшетов на рынке в принципе уже становится все меньше и меньше, давно не обновлялся маленький планшет и тут «бац» представили устройство, где, с одной стороны, видно черты старших моделей, он похож на iPad Air или Pro. Для тех, кому не нужен большой планшет, но при этом они не готовы пользоваться айфоном с большим экраном, такой интересный промежуточный вариант», - рассказал Побыванец.

По его словам, новая линейка айфонов порадует любителей фотографировать и снимать видео, других значительных изменений компания не предложила.

«Что касается других устройств, тут, скорее, небольшое разочарование, потому что ждали часы в новом дизайне, их не показали, по сути, это старое поколение с такой же начинкой, просто рамки экрана стали чуть меньше. Что касается айфонов, порадовало улучшение камеры в моделях серии Pro, теперь Pro с маленьким экраном и Pro с большим экраном сравнялись по камерам. В остальном это такое обновление, где как обычно мы получаем улучшенные характеристики, Apple удвоила базовый объем памяти за те же деньги, при этом ничего кардинально нового и такого, что меняло бы пользовательский опыт», - отметил собеседник НСН.

При этом старая линейка смартфонов частично останется в продаже, поэтому выбор между 12 и 13 сериями будет зависеть только от тщеславия пользователя, отметил эксперт.