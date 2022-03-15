Apple разрешила платить в учетной записи Apple ID с помощью карт «Мир»

Теперь на странице организации кроме способов оплаты с помощью Apple Pay, большинства кредитных и дебетовых карт, счета мобильного телефона и остатка на счете Apple ID есть и платежная система «Мир».

При этом некоторые пользователи отмечают, что не могут воспользоваться этой услугой.

Ранее гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» посоветовал россиянам отключить автообновление смартфонов, чтобы операционные системы Android и iOS не заблокировали на телефонах.