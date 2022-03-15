Apple разрешила платить в учетной записи Apple ID с помощью карт «Мир»
Apple включила банковские карты «Мир» в качестве возможных для оплаты в учетной записи Apple ID. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Теперь на странице организации кроме способов оплаты с помощью Apple Pay, большинства кредитных и дебетовых карт, счета мобильного телефона и остатка на счете Apple ID есть и платежная система «Мир».
При этом некоторые пользователи отмечают, что не могут воспользоваться этой услугой.
Ранее гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» посоветовал россиянам отключить автообновление смартфонов, чтобы операционные системы Android и iOS не заблокировали на телефонах.
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