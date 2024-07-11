Apple предупредила пользователей из 98 стран об атаке хакеров

Ранее Apple представила новую iOS 18 и свой генеративный искусственный интеллект Apple Intelligence. Кроме того, было выпущено обновление для голосового помощника от Applе Siri, который будет интегрирован с чат-ботом ChatGPT от компании OpenAI. Миллиардер Илон Маск заявил, что намерен запретить использовать в своих компаниях устройства Apple, если корпорация встроит технологии искусственного интеллекта в них на уровне операционной системы.

Маск назвал такое решение «недопустимым нарушением в сфере безопасности». По его мнению, Apple «недостаточно умна», чтобы разработать свой искусственный интеллект, и не представляет, что будет с персональными данными при их передаче OpenAI, передает «Радиоточка НСН».

