Apple предупредила пользователей из 98 стран об атаке хакеров
Компания Apple разослала пользователям 98 стран уведомления о высоком риске хакерской атаки, передает издание TechCrunch.
Отмечается, что владельцы гаджетов корпорации могут подвергнуться серьезной атаке с использование данных Apple ID. Специалисты посоветовали сменить пароли, а при необходимости связаться с технической поддержкой. При этом последнее подобное предупреждение пользователи получили в апреле, тогда о массовых сбоя в работе из-за хакерских атак не сообщалось.
Ранее Apple представила новую iOS 18 и свой генеративный искусственный интеллект Apple Intelligence. Кроме того, было выпущено обновление для голосового помощника от Applе Siri, который будет интегрирован с чат-ботом ChatGPT от компании OpenAI. Миллиардер Илон Маск заявил, что намерен запретить использовать в своих компаниях устройства Apple, если корпорация встроит технологии искусственного интеллекта в них на уровне операционной системы.
Маск назвал такое решение «недопустимым нарушением в сфере безопасности». По его мнению, Apple «недостаточно умна», чтобы разработать свой искусственный интеллект, и не представляет, что будет с персональными данными при их передаче OpenAI, передает «Радиоточка НСН».
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