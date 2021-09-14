Apple представила новые iPad mini и смарт-часы
Американская компания Apple в ходе ежегодной сентябрьской презентации показала новое поколение планшета и смарт-часов.
Новые Apple Watch Series 7 являются более тонким по сравнению с предыдущим поколением. Часы имеют дисплей, который на 20% больше, чем у Series 6. Они могут отображать на 50% больше текста, а также имеют полноценную клавиатуру, на которой можно набирать текстовые сообщения.
Apple Watch Series 7 начинается с 399 долларов и поступит в продажу этой осенью.
8,3-дюймовый iPad mini в новом дизайне имеет более закругленные углы, модернизированные камеры спереди и сзади, дисплей Apple Liquid Retina, поддержкой USB-C, магнитной опорой для Apple Pencil. Также новинка доступна в новых цветах - розовом и фиолетовом. Цена начинается с 499 долларов.
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