Apple официально презентовала iPhone 13

Американская компания Apple на ежегодной сентябрьской презентации представила пользователям смартфон нового поколения.

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Среди новинок, в частности, iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max.

В iPhone 13 и 13 mini камеры разместили по диагонали. В остальном дизайн практически остался неизменным от предыдущего поколения.

Производительность в новых смартфонах увеличена за счет нового нанометрового процессора Apple Bionic A15. Также нововведение коснулось видео - впервые на iPhone можно будет размывать фон при съемке.

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