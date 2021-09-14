Apple официально презентовала iPhone 13
Американская компания Apple на ежегодной сентябрьской презентации представила пользователям смартфон нового поколения.
Среди новинок, в частности, iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max.
В iPhone 13 и 13 mini камеры разместили по диагонали. В остальном дизайн практически остался неизменным от предыдущего поколения.
Производительность в новых смартфонах увеличена за счет нового нанометрового процессора Apple Bionic A15. Также нововведение коснулось видео - впервые на iPhone можно будет размывать фон при съемке.
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