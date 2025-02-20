Apple остановила продажи iPhone 14 и iPhone 14 Plus

Apple остановила продажи iPhone 14 и iPhone 14 Plus, смартфоны «исчезли» с официального сайта компании. Это модели были выпущены в 2023 году.

Также корпорация прекратила продажи iPhone SE 3 поколения, который вышел в 2022 году. 19 февраля компания представила новый iPhone 16e. Компания уточняет, что «старые» модели все еще можно купить у партнеров корпорации, также в офлайн-магазинах Apple модели также будут представлены какое-то время.

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Самым продаваемым смартфоном в 2024 году стал iPhone 15. Результатами соответствующего исследования поделились аналитики Counterpoint Research.

Отмечается, что в ТОП-10 попали только устройства Apple и Samsung. Смартфоны iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro заняли второе и третье места, а iPhone 16 Pro Max, iPhone 14 и iPhone 16 Pro - пятое, восьмое и девятое, соответственно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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