Apple обнаружила уязвимости в безопасности большинства своих устройств
Американская корпорация Apple обнаружила уязвимости, которые позволяли получить контроль над большинством устройств компании в обход действий пользователя, сообщают «Известия».
С помощью первой уязвимости можно запускать вредоносный код при обработке зараженных PDF-файлов без каких-либо действий со стороны пользователя.
Вторая уязвимость заключается в том, что обработка «определенного контента» при помощи средства WebKit для навигации в интернете могла также спровоцировать запуск подобного кода.
Как отмечается, именно эта уязвимость использовалась израильской компанией NSO Group при создании шпионской программы Pegasus.
Выпущенное обновление станет устранение слабых мест системы. Оно предлагается для iPhone 6 и более поздних поколений смартфонов, а также всех планшетов Apple.
Напомним, в России необходимо создать подразделения, разбирающиеся в интернет-праве. С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
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