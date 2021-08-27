Масштабную уязвимость обнаружили в облачном сервисе Microsoft

Специалисты обнаружили масштабную уязвимость в используемом крупнейшими компаниями мира облачном сервисе Microsoft. Об этом говорится в заявлении фирмы Wiz.

Исследователи компании провели ряд проверок и сумели получить неограниченный доступ к аккаунтам и базам данным тысяч пользователей платформы Microsoft Azure, отмечает Газета.ру. Уязвимость, названную #ChaosDB, обнаружили в сервисе обслуживающей базы данных платформы Cosmos DB, пишут Известия.

«Такие компании, как Coca-Cola, Exxon-Mobil и Citrix (если назвать только некоторые) используют Cosmos DB для управления огромными массивами информации по всему миру в режиме реального времени», — цитирует заявление Wiz РИА Новости.

Как сообщает Reuters, Microsoft уже устранила уязвимость. По словам представителей компании, пользователей оповестили об инциденте и рекомендовали поменять электронные ключи. В Microsoft подчеркнули, что нет свидетельств использования уязвимости возможными злоумышленниками.

