Масштабную уязвимость обнаружили в облачном сервисе Microsoft
Специалисты обнаружили масштабную уязвимость в используемом крупнейшими компаниями мира облачном сервисе Microsoft. Об этом говорится в заявлении фирмы Wiz.
Исследователи компании провели ряд проверок и сумели получить неограниченный доступ к аккаунтам и базам данным тысяч пользователей платформы Microsoft Azure, отмечает Газета.ру. Уязвимость, названную #ChaosDB, обнаружили в сервисе обслуживающей базы данных платформы Cosmos DB, пишут Известия.
«Такие компании, как Coca-Cola, Exxon-Mobil и Citrix (если назвать только некоторые) используют Cosmos DB для управления огромными массивами информации по всему миру в режиме реального времени», — цитирует заявление Wiz РИА Новости.
Как сообщает Reuters, Microsoft уже устранила уязвимость. По словам представителей компании, пользователей оповестили об инциденте и рекомендовали поменять электронные ключи. В Microsoft подчеркнули, что нет свидетельств использования уязвимости возможными злоумышленниками.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 630 / сут.
Умерли
179 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,1 млн+19 661 / сут.
- Власти Москвы не согласовали митинг журналистов против закона о СМИ-иноагентах
- Талибы запретят в Афганистане музыку
- Порошенко назвал «зелеными дилетантами» команду Зеленского
- В Госдуме призвали отказаться от МРОТ
- На Украине пожаловались, что вынуждены опускаться до уровня развития других стран
- Поклонская не стала комментировать сообщения о возможном назначении послом в Кабо-Верде
- Российские военные провели учения в горах Таджикистана
- Трехлетнюю девочку насмерть зажало дверями автобуса в Ярославле
- Глава Минобороны Казахстана решил уйти в отставку после взрывов на складах
- Названа предварительная причина пожара в жилом доме в Екатеринбурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru