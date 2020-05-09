Аппарат «Витязь» доставил вымпел на дно Марианской впадины в честь 75-летия Победы
Российский автономный подводный аппарат «Витязь» впервые погрузился на дно Марианской впадины. Акция посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
Там рассказали, что аппарат достиг цели в 22.34 мск 8 мая. Глубина погружения составила 10 028 метров, а продолжительность миссии - более трех часов.
Устройство доставило на дно Марианской впадины вымпел.
9 мая президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Юбилей Победы празднуется в условиях вспышки эпидемии коронавируса. Практически все запланированные торжества отменены, перенесены на более поздний срок или проходят онлайн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru