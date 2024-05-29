Апелляционный суд признал законным приговор Игорю Стрелкову

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отказался смягчать приговор экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину). Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат Стрелкова сообщил о «таинственной» пропаже документов дела

В частности, суд оставил апелляционные жалобы защиты без удовлетворения.

Таким образом приговор Мосгорсуда, который назначил Стрелкову четыре года лишения свободы по делу о публичных призывах к экстремизму, вступил в силу.

Ранее Верховный суд РФ отказался смягчать пожизненный приговор «Пермскому стрелку» Тимуру Бекмансурову, убившему шесть человек в Пермском госуниверситете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:ЭкстремизмУголовное НаказаниеПриговорИгорь Стрелков

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