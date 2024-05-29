Апелляционный суд признал законным приговор Игорю Стрелкову
Первый апелляционный суд общей юрисдикции отказался смягчать приговор экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину). Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, суд оставил апелляционные жалобы защиты без удовлетворения.
Таким образом приговор Мосгорсуда, который назначил Стрелкову четыре года лишения свободы по делу о публичных призывах к экстремизму, вступил в силу.
Ранее Верховный суд РФ отказался смягчать пожизненный приговор «Пермскому стрелку» Тимуру Бекмансурову, убившему шесть человек в Пермском госуниверситете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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