Апелляционный суд признал законным приговор Игорю Стрелкову

В частности, суд оставил апелляционные жалобы защиты без удовлетворения.

Таким образом приговор Мосгорсуда, который назначил Стрелкову четыре года лишения свободы по делу о публичных призывах к экстремизму, вступил в силу.

Ранее Верховный суд РФ отказался смягчать пожизненный приговор «Пермскому стрелку» Тимуру Бекмансурову, убившему шесть человек в Пермском госуниверситете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

