Анжелика Варум отказалась посещать Крым
Певица Анжелика Варум в эфире Youtube-шоу «А поговорить?» заявила, что не намерена посещать республику Крым.
По её словам, из-за этого она может попасть в чёрные списки, что закроет для неё дорогу во Львов, где у неё много родных.
«Там родные, бабушкина сестра, девяносто шесть лет - ну когда-то её надо навещать. Там могилы, за которыми только я ухаживаю», - подчеркнула певица.
Отвечая на вопрос об отношениях между Россией и Украиной Варум назвала происходящее «сумасшедшим домом».
Ранее на Украине включили спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны, сообщает RT.
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