Антон Молев: В Москве с 2010 года построено и введено в строй 261 школьное здание
Количество школ в Москве с 2010 года увеличилось на 261 - до 1 тыс. 860 зданий. Эти цифры озвучил заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев. Он подчеркнул, что количество сотрудников возросло пропорционально контингенту, отметив, что ни о каком сокращении педагогических работников в эти годы речи не было.
Ранее сегодня Антон Молев сообщал, что в Москве в 2020 году запланировано увеличение норматива подушевого финансирования на школьника и дошкольника до 175 тыс. руб. и 185 тыс. руб. в год, соответственно. Помимо этого, заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы добавил, что в проекте бюджета столицы на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг. на сферу образования предусмотрено на 25% больше средств по сравнению с показателем текущего года.
Проект бюджета на рассмотрение депутатами Мосгордумы был внесен мэром столицы Сергеем Собяниным.
Ранее стало известно, что на капитальный ремонт социальных учреждений Москвы в будущем году планируется потратить в два раза больше, чем в 2019-ом. Об этом рассказал заместитель руководителя столичного департамента туда и соцзащиты Владимир Филиппов. Он подчеркнул, что на эти цели в 2020 году предусмотрено 15 млрд руб. Работы капитального характера будут произведены в 128 объектах, текущего - 223, а 154 объекта будут оснащены дополнительным оборудованием, подчеркнул Филиппов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Тела погибших на руднике «Таймырский» подняты на поверхность
- В результате ЧП на руднике «Таймырский» погибли три человека
- Водителю въехавшего в переход у «Славянского бульвара» автобуса отменили приговор
- Россия, Украина и ЕК провели в Брюсселе консультации по транзиту газа
- Переговоры Путина и Эрдогана проходят в Сочи