Антон Молев: В Москве с 2010 года построено и введено в строй 261 школьное здание

Количество школ в Москве с 2010 года увеличилось на 261 - до 1 тыс. 860 зданий. Эти цифры озвучил заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев. Он подчеркнул, что количество сотрудников возросло пропорционально контингенту, отметив, что ни о каком сокращении педагогических работников в эти годы речи не было.

Ранее сегодня Антон Молев сообщал, что в Москве в 2020 году запланировано увеличение норматива подушевого финансирования на школьника и дошкольника до 175 тыс. руб. и 185 тыс. руб. в год, соответственно. Помимо этого, заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы добавил, что в проекте бюджета столицы на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг. на сферу образования предусмотрено на 25% больше средств по сравнению с показателем текущего года.

Проект бюджета на рассмотрение депутатами Мосгордумы был внесен мэром столицы Сергеем Собяниным.