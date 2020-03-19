Антивирусная «панацея»: чача или ладан?

70 процентов россиян опасаются заболеть коронавирусной инфекцией сами или заболевания своих близких, - констатировал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам опроса. По сравнению с прошлым месяцем этот показатель вырос на 18%, - отметили социологи. Причем, не вполне очевидно, откуда такая тревога, если среди тех же респондентов 64% считают, что от заболевания, вызванного коронавирусом, можно защититься, а 61% уверены, что российские медицинские и эпидемиологические службы смогут защитить население. Доля тех, кто считает вероятность заражения высокой, составила всего 10%.

Последствия вспышки заболевания коронавирусом и его проникновения в Россию, в особенности, эмоционального восприятия новостей на эту тему, влечет за собой самые неожиданные последствия. Так, в Питере становится сложнее заключить брак. Власти Санкт-Петербурга рекомендовали либо отложить подачу заявлений и само бракосочетание на более поздний срок, либо максимально ограничить число гостей на церемонии регистрации. Прием заявлений на регистрацию браков во дворце «Малютка» и вовсе приостановлен до конца апреля.

Но если меры предосторожности в питерских ЗАГСах вполне объяснимы, то как понять происходящее в Сочи, где на фоне коронавируса взлетели цены на чачу? Если раньше поллитровая бутылка 50-60-градусного напитка стоила не больше 350 рублей, то теперь за нее же просят все 700! Оказывается, в Сочи из-за коронавируса ажиотажный спрос возник не на гречку, как, например, в Москве, а как раз на чачу. Как пояснил «Интерфаксу» один из производителей напитка, чачи много осенью, после сбора винограда, а весной ее всегда мало. К тому же закрыта граница с Абхазией, откуда в город тоже поступала чача. А тут еще ажиотажный спрос, как если бы она обладала антикоронавирусными свойствами...

Усиленным противовирусным эффектом будет обладать ладан, выпуск которого освоили в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре Екатеринбурга. В сообщении обители отмечается, что прихожане болеют реже, поскольку ладан, которым кадят в храмах во время богослужений, очищает воздух от вирусов и укрепляет защитные функции организма. А теперь при богослужениях будут использовать только ладан, обогащенный маслами лаванды, герани, базилика и лимона. Домашнее использование оного также не возбраняется.

Ладан ли, чача ли – средство самоуспокоения перед угрозой коронавируса каждый выбирает по собственному разумению. Классические способы профилактики заболевания, в которых, кстати, в отличие от вышеприведенных, ничего необычного нет, изложены на сайте стопкоронавирус.рф.

