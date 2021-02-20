Антитела после введения «КовиВака» не выработались у 15% добровольцев
Около 15% добровольцев, участвовавших в исследованиях вакцины против COVID-19 «КовиВак», не выработали антитела к установленному сроку, сообщил в субботу директор центра Чумакова Айдар Ишмухаметов в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).
Ишмухаметов добавил, что исследования продолжаются, а выработка антител не является четким показателем защищенности от инфекции.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в субботу сообщил о регистрации третьей вакцины от COVID-19. Препарат «КовиВак» создан Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.
«КовиВак» — цельновирионная вакцина. В таких препаратах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые (инактивированные) вирусы.
Ранее в России была зарегистрирована вакцина «Спутник V» центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» Роспотребнадзора.
Как добавляет RT, вакцинация «КовиВаком» противопоказана беременным.
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