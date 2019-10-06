Анонимный друг актрисы Заворотнюк опроверг слухи о ее смерти
Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг информацию о ее смерти, которая распространилась в Сети. Он согласился дать комментарий kp.ru на условиях анонимности.
«Она жива! На этом все», – заявил знакомый звезды сериала «Моя прекрасная няня».
Собеседник издания признался, что нарушил обещание о неразглашении данных о ее состоянии.
Отмечается, что Марина Потапова, директор актрисы, игнорирует звонки и сообщения. Автоматические данные, которые предоставляются по телефонному запросу, о пациентке Заворотнюк также отсутствуют в московской клинике, куда она была госпитализирована с отеком мозга.
Ранее в Сети появились публикации о смерти Заворотнюк. Такую информацию сообщила якобы сотрудница медучреждения.
Напомним, врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев в эфире НСН заявил, что ни в одной стране нет возможности выявлять опухоль мозга на самых ранних стадиях.
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