Аномальное тепло придет в столицу на следующей неделе

По данным синоптиков, жителей столицы порадуются сухим и солнечным дня на следующей неделе, небольшие ливни ожидаются через неделю - в субботу.

«В начале следующей недели теплая аномалия станет еще больше, и столбики термометров прибавят 2-3 градуса к своим показаниям», – пояснили в «Фобосе».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН подтвердил, что жителей европейской части России ожидает еще одна солнечная и комфортная пятидневка.

«Октябрь стартует с очередной серии "бабьего лета", которая продлится в Центральной России до понедельника включительно. Теплую погоду определяет гигантский антициклон, который охватывает большую часть европейской части страны, за исключением юных и северных регионов. Ночами +5°C - +10°C. Днем можно рассчитывает на +15°C - +20°C, что на 5-5 градусов выше климатической нормы и соответствует началу октября», - отметил синоптик.

