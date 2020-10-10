Аномальное тепло придет в столицу на следующей неделе
Аномально теплую погоду прогнозируют москвичам специалисты центра «Фобос». Об этом сообщает агентство «Москва».
По данным синоптиков, жителей столицы порадуются сухим и солнечным дня на следующей неделе, небольшие ливни ожидаются через неделю - в субботу.
«В начале следующей недели теплая аномалия станет еще больше, и столбики термометров прибавят 2-3 градуса к своим показаниям», – пояснили в «Фобосе».
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН подтвердил, что жителей европейской части России ожидает еще одна солнечная и комфортная пятидневка.
«Октябрь стартует с очередной серии "бабьего лета", которая продлится в Центральной России до понедельника включительно. Теплую погоду определяет гигантский антициклон, который охватывает большую часть европейской части страны, за исключением юных и северных регионов. Ночами +5°C - +10°C. Днем можно рассчитывает на +15°C - +20°C, что на 5-5 градусов выше климатической нормы и соответствует началу октября», - отметил синоптик.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+12 846 / сут.
Умерли
22 454+197 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+6 781 / сут.
- Аномальное тепло придет в столицу на следующей неделе
- Лукашенко обсудил в СИЗО конституционную реформу с задержанными оппозиционерами
- Новый премьер Киргизии провозгласил Россию главным стратегическим партнером
- Путин не видит друзей в большой политике
- В Киргизии новый премьер
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru