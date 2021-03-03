Аномальное похолодание в европейской части России придет 6 марта

Аномальные морозы придут в Москву и регионы северо-запада РФ в субботу, а к 7 марта они распространятся уже на всю европейскую территорию страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Роман Вильфанда.

Он отметил, что ночные температуры с субботы будут от девяти до 14 градусов мороза, а дневные будут находиться в пределах минус пяти градусов. На следующий день похолодание немного замедлиться, однако за воскресеньем следует ожидать очередного понижения температуры.

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Вильфанд добавил, что аномальные холода будут еще заметнее в Северо-Западном федеральном округе и на севере Урала, где температура будет ниже нормы на четыре-восемь градусов. По его словам, в Москве температура будет ощущать еще ниже из за сильного ветра, скорость которого будет достигать 17 м/с.



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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
ТЕГИ:СиноптикиПогодаПохолоданиеМосква
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