Аномальное похолодание в европейской части России придет 6 марта

Аномальные морозы придут в Москву и регионы северо-запада РФ в субботу, а к 7 марта они распространятся уже на всю европейскую территорию страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Роман Вильфанда.

Он отметил, что ночные температуры с субботы будут от девяти до 14 градусов мороза, а дневные будут находиться в пределах минус пяти градусов. На следующий день похолодание немного замедлиться, однако за воскресеньем следует ожидать очередного понижения температуры.