Синоптики рассказали о теплом марте в Москве

При этом в ночь на воскресенье ожидается понижение температуры до минус 4-6 градусов и гололедица.

В первую декаду марта также прогнозируются резкие колебания температуры: от минус 10-15 градусов до 0- плюс 5 градусов.

По данным метеорологов, температура воздуха прогнозируется на 1-3 градуса выше средних многолетних значений.



