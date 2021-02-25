Синоптики рассказали о теплом марте в Москве
В марте погода в Москве ожидается нестабильной. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
По словам синоптиков, календарная зима в столице еще не закончилась, однако погодные процессы уже напоминают весенние — они быстротечны и резко меняются. Они рассказали, что на днях столбики термометров опускались до минус 25 градусов, а уже завтра ожидается до плюс 3-5 градусов.
При этом в ночь на воскресенье ожидается понижение температуры до минус 4-6 градусов и гололедица.
В первую декаду марта также прогнозируются резкие колебания температуры: от минус 10-15 градусов до 0- плюс 5 градусов.
По данным метеорологов, температура воздуха прогнозируется на 1-3 градуса выше средних многолетних значений.
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